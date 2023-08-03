У Повітряних силах назвали першочергові цілі ворога в Україні після появи F-16

Постійні обстріли не стануть на заваді збереженню американських винищувачів, каже Юрій Ігнат

Коли Україна отримає американські винищувачі F-16, аеродроми базування цих літаків будуть однією з першочергових цілей для ворога, однак Повітряні сили ЗСУ знають як цьому протидіяти.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф".

За словами Юрія Ігната, українські аеродроми з першого дня широкомасштабного вторгнення були ціллю для ракетних атак ворога.

"Аеродроми і зараз така ціль для м*скалів. Аеродром в Старокостянтинові був обстріляний три рази за три місяці, тому що там Су-24 постійно базуються", — пояснив речник Повітряних сил.

Втім, постійні обстріли не стануть на заваді збереженню американських винищувачів, коли вони з’являться в Україні.

"У нас авіація не стоїть на одному місці, як у мирний час. Десятки аеродромів були обстріляні, та ми навчилися в умовах війни ефективно застосовувати авіацію на різних майданчиках і оперативних аеродромах. Тому як працюють пілоти на МіГ-29, Су-27, Су-25, Су-24 та інших, так само будуть працювати і на F-16. Українці мають великий досвід, як це робити у воєнний час під постійними обстрілами", — резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що російські ракети вже влучали у військові об’єкти на Хмельниччині. Під час однієї з таких атак було виведено з ладу 5 літальних апаратів.

* Повне інтерв’ю з Юрієм Ігнатом читайте на сайті "Телеграф" вранці у п’ятницю, 4 серпня.