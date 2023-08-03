Дві зустрічі світових лідерів щодо України пройдуть до кінця року: ЗМІ розкрили деталі

Конкретного часу та місця поки не називають

До кінця 2023 року після мирного саміту в Саудівській Аравії можуть відбутися ще дві зустрічі щодо ситуації в Україні на рівні глав держав.

Про це пише Politico із посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників, перша така зустріч може пройти на полях Генасамблеї ООН або в рамках зустрічі G20 в Індії. Обидва заходи відбудуться у вересні.

Крім того, також обговорюється більш структурований мирний саміт пізніше цього року, повідомило джерело Politico.

Щодо майбутньої зустрічі в Саудівській Аравії 5-6 серпня, то вона стане продовженням липневої зустрічі в Копенгагені, яку відвідали представники так званого "Глобального Півдня".

"Головна мета офіційних осіб – погодити спільну заяву наприкінці зустрічі цими вихідними – результат, який вислизнув від учасників переговорів на інавгураційній зустрічі в Копенгагені минулого місяця", — пише видання.

У матеріалі йдеться про те, що Україна розглядає цю зустріч як можливу попередницю давно розрекламованого мирного саміту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Бразилія відмовилася їхати на мирний саміт у Джідду, водночас свою участь припускає Південна Корея.