Україна не отримає далекобійні ракети Taurus: Німеччина дала цікаве пояснення відмови

У Німеччині озвучили інші пріоритети у допомозі Україні

Німеччина, яка нещодавно передала Україні перші танки Leopard 1А5, вкотре відмовилася передавати далекобійні ракети Taurus. Глава Міноборони країни Борис Пісторіус заявив, що ці ракети мають "особливу дальність" і передавати їх Україні нині немає потреби.

Його слова цитує німецьке видання Tagesschau. У той же час Борис Пісторіус заявив, що Німеччина є лідером з надання допомоги Україні.

Глава оборонного відомства Німеччини прокоментував свою відмову тим, що навів приклад США, які також відмовляються постачати Україні далекобійні ракети. Німецьке видання також зазначає, що в Німеччині побоюються того, що за допомогою ракет Taurus ЗСУ атакуватимуть стратегічні об’єкти на території росії.

Водночас Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надає іншу допомогу Україні та взагалі "є лідером" з передачі засобів ППО, інженерної та броньованої техніки. До того ж німці проводять навчання для українських солдатів.

"Це наш перший пріоритет, наша основна компетенція", – сказав Борис Пісторіус, наголосивши, що не бачить "нагальної потреби у прийнятті рішення" щодо передачі Taurus Україні.

Раніше "Телегаф" розповідав про те, що Німеччина передала ЗСУ лазерні цілевказівники. Виявилося, що використовуватимуть їх не для систем ППО, а в інших цілях.