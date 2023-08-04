Через 23 роки: росія б’є по Україні ракетами, які Київ передав москві наприкінці 90-х (фото)

Усього росії було передано понад 500 ракет

Окупанти обстрілюють Україну ракетами Х-55, які москва отримала від Києва в рамках угоди між урядом росії та Кабміном в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за російський газ.

Про це повідомляють Схеми (Радіо Свобода).

У розпорядженні журналістів опинився текст угоди, а також список номерів переданих москві ракет. Їх зіставили з номерами Х-55, які країна-агресор запускає по Україні.

Таким чином було виявлено щонайменше десяток ракет зі списку, які росіяни запускали по Україні. Частина була збита силами ППО, а частина завдала руйнувань, у тому числі влучила до житлових будинків.

"Журналісти розшукали в архіві угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом рф за керівництва володимира путіна, підписану в Ялті 1999 року. За нею, Київ передав москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму 275 мільйонів гривень. Це – визначена вартість переданого обладнання", — йдеться у розслідуванні.

Три ці ракети збила українська ППО у січні, травні та квітні поточного року в Києві та області.

Зазначається, що ще одна Х-55, яка наприкінці 2022 року прилетіла до багатоповерхівки у Києві, внаслідок чого загинула жінка, також раніше була передана столицею Москві. Інша подібна ракета потрапила до будинку на Київщині. Тоді постраждала дитина.

"Ще кілька ракет "Схеми" ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, отриманих від джерел у правоохоронних органах. Загалом журналісти виявили номери більше ніж десяти ракет, які раніше передали Росії, а 23 роки потому армія РФ запустила їх по території України, йдеться у розслідуванні, — пишуть "Схеми".

Частина збитих ракет зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Розслідувачі додали, що ракета Х-55 у Радянському Союзі створювалася як носій ядерного боєзаряду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 серпня російські окупанти атакували Херсон. Одна з ворожих ракет влучила у міську медустанову. Внаслідок цього загинув молодий медик.