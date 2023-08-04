ЗСУ просунулися на кількох ділянках фронту, ситуація під Куп’янськом складна: свіжі карти боїв

Росіяни намагалися повернути втрачені позиції під Бахмутом, але не змогли

Йде 527-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута та посилюють тиск на Кліщіївку. Також є поступ на заході Запорізької області.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За добу 3 серпня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися. Ворог наступав по лінії Куп’янськ—Сватове—Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки та на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Луганська та Харківська області

Російські війська 3 серпня вийшли на лінію Куп’янськ-Сватове. Геолокаційні кадри показують, що ворог просунувся до траси N26 Куп’янськ-Сватове у південному Новоселівському.

Представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська атакували українські позиції біля Сіньківки.

Луганська та Харківська області

Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, але не просунулися 3 серпня.

Також Сили оборони вели наступальні дії у Кремінної та просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують просування ЗСУ на захід від Діброви.

Донецька область

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на бахмутському напрямку, але 3 серпня не досягли підтверджених успіхів. Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що продовжується поступове просування на Бахмутському напрямку.

Сергій Череватий зазначив, що українські війська продовжують наступ на південному фланзі Бахмута. За його словами, на Бахмутському напрямку українські воїни щодня просуваються на сотні метрів, але уникають лобового зіткнення, щоб зберегти особовий склад.

Російські джерела стверджували, що українські війська посилили наступальні дії в районі Кліщіївки та намагаються прорвати російську оборону на околицях самого Бахмута.

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки на південь та південний схід від Івановського, а росіяни намагалися повернути втрачені позиції на захід від Кліщіївки, на південь від Андріївки та на захід від Курдюмівки, але успіху не мали.

Бахмутський напрямок

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північ і південний схід від Авдіївки, на південний схід від Первомайського та поблизу Мар’їнки.

Донецька область

"Південна вісь"

Українські сили проводили наступальні операції у західній частині Донецької області та просунулися 3 серпня. Росіяни також наступали там, але без просування.

Українські війська вели наступальні дії у західній частині Донецької та східної Запорізької області, але 3 серпня не просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському напрямі.

Запорізька область

Російські війська вели наступальні операції у районі західної Донецької та східної Запорізької області та не просунулися. Генштаб України повідомив, що окупанти безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на захід від Старомайорського та біля Урожайного.

Українські сили провели наступальні операції у західній частині Запорізької області, там є поступ. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямі.

Начальник Департаменту планування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що нещодавно українські війська просунулися до 650 метрів в оборону Росії на 1,5-кілометровій ділянці фронту на Мелітопольському напрямку.

Херсонська та Миколаївська область

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 4 серпня, у місті Новоросійськ (Краснодарський край росії) в районі гавані пролунали вибухи, за попередніми даними через атаку невідомих морських дронів, також очевидці повідомляють про звуки стрілянини. Неспокійною була ніч і для окупованої Феодосії – там також лунали вибухи.