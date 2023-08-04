Війська рф намагаються наступати, але...: у ЗСУ розповіли про успіхи на фронті

ЗСУ завдають вогневої поразки за цілями противника і закріплюються на досягнутих рубежах

Російські окупанти спробували провести наступальні дії в районі Мар’їнки і на північ і на південний схід від Авдіївки, проте реалізувати свої плани їм не вдалося. Тим часом українські захисники просуваються на всіх напрямках фронту та закріплюються на рубежах.

Про це речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону.

За його словами, наступальні операції ведуться на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Воїни завдають вогневої поразки за цілями супротивника і закріплюються на досягнутих рубежах. Також вони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в північній та центральних частинах Мар’їнки. На Авдіївському напрямку вчинив безуспішні наступальні дії на північ і на південний схід від Авдіївки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", — сказав Ковальчук.

Він додав, що загарбники намагаються чинити сильний опір. Водночас вони переміщують свої війська та застосовують резерви.

Водночас ЗСУ стримують наступальні дії російських окупантів на Лиманському та Куп’янському напрямах. Щодо Бахмутського напряму, там Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Там точаться важкі бої. Лише минулої доби там було 40 бойових зіткнень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський назвав найважчі напрямки на фронті. За його словами, окупанти намагаються уповільнити контрнаступ, але ЗСУ, як і раніше, домінують.