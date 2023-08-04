Знімали на Уралі чи у Підмосков’ї? У мережі висміяли "візит" шойгу на фронт в Україні

Користувачі мережі не вірять, що міністр особисто приїхав на фронт

Глава російського міністерства оборони рф сергій шойгу нібито приїхав до зони бойових дій в Україні. Однак у соцмережах уже встигли висміяти цю новину, припускаючи, що він навіть не виїжджав із росії.

Інформація про візит була опублікована у п’ятницю, 4 серпня, у Telegram-каналі Міноборони рф.

"Міністр оборони росії перевірив передовий пункт управління угруповання військ "Центр" у зоні проведення спецоперації (так у росії називають повномасштабну війну в Україні, — Ред.)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева щодо поточної обстановки на фронті. Також шойгу подякував командуванню та особовому складу угруповання військ "за ведення успішних наступальних дій на Червоно-Лиманському напрямі та оволодіння більш вигідними позиціями".

Водночас шойгу нібито показали "одну з багатьох захоплених у бою у противника одиниць бронетехніки" — шведську бойову машину піхоти CV-90.

Тим часом у соцмережах "візит" шойгу вже встигли висміяти. Багато хто не вірить у те, що він особисто приїхав на фронт. Оскільки на відео не зрозуміло, де саме воно знімалося, користувачі припустили, що, найімовірніше, голова оборонного відомства навіть не виїжджав із росії, щоб зняти цей "шедевр".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2023 року російський диктатор володимир путін нібито відвідав своїх окупантів на фронті в Україні. Однак у його поїздці користувачі мережі відразу виявили багато нестикування. Глава росії показав справжні дива телепортації, оскільки згідно з заявами кремля, путін всього за добу встиг провести зустрічі у трьох регіонах двох країн.

А наприкінці 2022 року подібна ситуація була із сергієм шойгу. Тоді він нібито приїхав на фронт в Україні та незабаром з’явилося відео, яке ніби це підтверджує. Однак на ньому уважні користувачі мережі розглянули цікаву деталь — з ілюмінатора вертольота видно зелену траву, тоді як уздовж лінії фронту давно був сніг.