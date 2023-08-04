З’явилися відео атаки російського корабля у бухті Новоросійська: нові подробиці від СБУ

Ворожий корабель атакували морські дрони

Служба безпеки України провела спеціальну операцію в бухті Новоросійська, під час якої було пошкоджено великий десантний корабель "Оленєгорський горняк".

Про це пише "Телеграф", посилаючись на джерела в СБУ.

На опублікованому відео можна помітити, як надводний дрон СБУ, оснащений 450 кг тротилу, атакує корабель супротивника, де перебуває близько 100 людей екіпажу.

Як зазначають джерела у Службі безпеки, спецоперація була проведена разом із Міністерством внутрішніх справ України. В результаті атаки "Оленєгорський горняк" отримав серйозну пробоїну і поки що не може виконувати свої бойові завдання. Усі заяви росіян про "відбиту атаку" — фейк.

Варто додати, що це далеко не перша успішна спецоперація СБУ, в якій використовуються надводні дрони. Раніше глава Служби безпеки Василь Малюк підтвердив, що її рук справа також і атака на російські кораблі в Севастопольській бухті у жовтні 2022 року, а також підрив Кримського мосту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Аспенському безпековому форумі президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст має бути зруйнований. Ці слова викликали у росіян справжню істерику. У мережі вони одразу почали заявляти, що Київ має бути знищено, а Зеленського назвали "метою".