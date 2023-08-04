Це я 20 гривень кидав на морський дрон: у мережі хвиля жартів про підбитий "Оленєгорський горняк"

Судно атакував надводний дрон СБУ, оснащений 450 кг тротилу

У ніч на 4 серпня в бухті Новоросійська в результаті спецоперації СБУ України було пошкоджено великий десантний корабель "Оленєгорський горняк". У мережі вже піднялася хвиля жартів та мемів на цю тему.

"Телеграф" зібрав найяскравіші з них.

Є жарти щодо дивної назви, а також брехні російської пропаганди: коли мережа сповнена відео підбитого корабля, вони заявляють, що атака "успішно відбита".

Автор одного з мемов вдало помітив, що картина, коли підбитий корабель буксують на берег, схожа на ситуацію, коли "п’яного батю ведуть додому".

Нагадаємо, великий десантний корабель "Оленєгорський горняк", приписаний до Північного флоту ВМФ рф в ніч проти 4 серпня був атакований надводним дроном СБУ, оснащеним 450 кг тротилу. У судна пробоїна нижче за ватерлінію.

"Оленєгорський горняк" був побудований на верфі Stocznia Północna у Гданську (Польща) і увійшов до складу флоту у 1976 році. У 2007 році він був визнаний найкращим десантним кораблем Північного флоту рф. У липні 2016 року корабель пройшов ремонт та модернізацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім корабля в ніч проти 4 серпня міг бути також пошкоджений Каспійський трубопровідний консорціум – велика міжнародна нафтопровідна система, побудована для доставки нафти із заходу Казахстану.