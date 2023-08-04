Залишилася маленька дочка: на фронті загинув ветеран АТО із позивним "Тамерлан"

З початком повномасштабної війни він повернувся на фронт після трьох років громадянського життя

У боях за Україну загинув український воїн Тімур Абубакаров, позивний "Тамерлан". Сиротою залишилася маленька донька.

Про загибель героя у Facebook повідомила його дружина Катерина Кармазіна.

Після закінчення ліцею Тімур пішов на строкову службу, а після її закінчення уклав контракт із ЗСУ. Служив у Косово, а після нападу росії на Україну у 2014 році воював під Дебальцевим та Бахмутом.

З 24 лютого 2022 року Тімур повернувся до підрозділу після трьох років цивільного життя. За півроку війни встиг взяти участь у захисті Києва, звільняти села на Харківщині, захищати Лисичанську та Світлодарську дугу.

Станом на червень цього року воював у складі 118 ОМБр на посаді головного сержанта бригади. Писав у соцмережах, що "118 ОМБр бере участь у певних боях на певних напрямках".

У вересні 2022 року дав велике інтерв’ю "Цензор.НЕТ", де казав, що ця війна надовго, люди в тилу дуже рано розслабилися, і що кожна людина, яка живе в Україні, має вміти захистити себе, свій будинок зі зброєю в руках. Оскільки наш ворог безжальний, він хоче знищити всіх нас.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув сержант 33 окремої механізованої бригади Андрій Задорожний. Він отримав відзнаку "Золотий Хрест" від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що вивів 44 побратимів з мінного поля під Бахмутом.