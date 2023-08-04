Якщо росія застосує "ядерку": у Повітряних силах розповіли, як відреагує ППО

Українська ППО має бути завжди готова

Якщо росія від погроз ядерного удару перейде до реальних дій, то ЗСУ не зможуть заздалегідь дізнатися, який боєзаряд несе ракета. Щоб уникнути потенційної небезпеки, всі повітряні цілі потрібно знищувати ще під час їхнього польоту.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, кожна повітряна мета має свої параметри.

Як тільки росія випускає ракети по Україні, Повітряні сили бачать цілі на моніторах. Кожна з таких цілей має свої параметри: швидкість, курс, висота польоту. Також воїни звертають увагу на район, звідки було здійснено запуск.

"І так можна скласти картинку, що за літак та яке озброєння він має", — зазначив Юрій Ігнат.

Водночас він наголосив, що заздалегідь дізнатися про те, який боєзаряд у ракети, неможливо, тому жодного особливого сигналу повітряної тривоги в Україні не звучатиме, якщо росія захоче застосувати ядерну зброю. Щоб уникнути потенційного ризику, сили ППО повинні знищувати всі повітряні цілі ще під час польоту.

Детальніше про нові можливі атаки російської армії та готовність України до них читайте у матеріалі: "Для ударів взимку росіяни не мають достатньої кількості далекобійних ракет, ставку зроблять на інше", — інтерв’ю з Юрієм Ігнатом" .

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в НАТО зробили заяву на рахунок отруйних погроз росії. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що країни-члени уважно стежать за ситуацією.