Ворог активізував наступ на трьох напрямках, ЗСУ стримують його натиск: свіжі карти боїв

Українські війська відбивають російські атаки

Триває 528 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 4 серпня українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ворог 4 серпня вів наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на кордоні Запорізької та Донецької областей та на заході Запорізької області.

Луганська та Харківська області

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни активізували наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Сватівському напрямках, проте українські війська відбили всі російські атаки на цих напрямках.

Луганська та Харківська області

Російський "військор" стверджував, що війська рф нібито просунулися і дійшли до східної околиці Білогорівки Луганської області.

Донецька область

Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступ на південному фланзі Бахмута, попри щільний вогонь російської артилерії та мінування.

Російський "військор" стверджував, що українські сили просуваються біля Кліщіївки та що південна частина населеного пункту перебуває під контролем України. Російське джерело заявило, що для росіян ситуація в Бахмуті "небезпечніша, ніж здається".

Бахмутський напрямок

За інформацією Ганни Маляр, ворог безуспішно атакує українські позиції на північному фланзі Бахмута, намагаючись повернути втрачені позиції. Генштаб України повідомив, що українські сили стримували росіян на південь та південний схід від Іванівського, а також поблизу Кліщіївки та Курдюмівки.

Донецька область

Російські війська продовжували безуспішно атакувати українські позиції на лінії Авдіївка-Донецьк, але за 4 серпня не просунулися. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки ворога на північ і південний схід від Авдіївки, на південний схід від Первомайського і поблизу Мар’їнки.

Зверніть увагу! "Для ударів взимку росіяни не мають достатньої кількості далекобійних ракет, ставку зроблять на інше", — інтерв’ю з Юрієм Ігнатом

"Південна вісь"

Російський "військор" заявив, що 4 серпня українські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області. Він стверджував, що українські сили атакували російські позиції поблизу Нікольського.

Запорізька область

У Генштабі України повідомили, що Сили оборони продовжують наступальні дії на Бердянському напрямі. Російські джерела стверджували, що ЗСУ проводили штурми біля Урожайного.

У Генштабі України повідомили, що росіяни безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на захід від Старомайорського, на схід від Урожайного та у напрямку Благодатного.

Херсонська та Миколаївська області

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Як повідомляв "Телеграф", за словами Ганни Маляр, на півдні в деяких місцях наші війська вже прорвали першу лінію оборони окупантів та перейшли на проміжну.