Контрнаступ ЗСУ: генерал назвав головну складність на півдні

Ворог закладає міни таким чином, щоб їх не можна було дістати

ЗСУ продовжують контрнаступ на південному напрямку, але складність полягає в тому, що окупанти влаштували на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень. Вона складається з кількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна.

Про це розповів командувач Силами підтримки Збройних Сил України бригадний генерал Дмитро Герега.

"Смуги загороджень містять протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані "зуби дракона"), протитанкові їжаки, дротяні перешкоди", — зазначив він.

За словами генерала, ворог закладає міни таким чином, щоб їх не можна було дістати.

"Для подолання таких загороджень необхідна значна кількість інженерно-саперних підрозділів, особовий склад яких має бути здатний проробляти проходи у мінно-вибухових загородженнях супротивника як вручну, так і за допомогою спеціальної інженерної техніки, наявності якої на таку кількість загороджень недостатньо", — пояснив Герега.

Він розповів, що сформовано п’ять інженерно-саперних батальйонів. Частина особового складу пройшла підготовку за кордоном (близько 200 військовослужбовців) та виконує завдання у складі певних угруповань. Інженерні підрозділи отримали від країн-партнерів до 100 одиниць спеціальної техніки, необхідної для опрацювання проходів у вибухових та невибухових загородженнях.

Як повідомляв "Телеграф", ворог активізував наступ на трьох напрямках, але ЗСУ стримує його натиск.