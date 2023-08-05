Атака на "Оленєгорський горняк": що з кораблем і чому можуть бути незадоволені не лише в росії

Ймовірно, у судна було пробито кілька відсіків

У ніч на п’ятницю, 4 серпня, у бухті Новоросійська внаслідок спецоперації СБУ України морськими дронами було пошкоджено великий десантний корабель "Оленєгорський горняк", судно зазнало значних пошкоджень. Це велике досягнення України, але в США можуть сприйняти атаку на неоднозначно.

Це підтвердили у розвідці Великої Британії.

На думку британських фахівців, нахил корабля, який був під час його буксирування до берега, свідчить про те, що було пробито кілька відсіків.

"Знімки судна, що гойдається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків були пробиті, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними", — йдеться в повідомленні.

У розвідці Британії нагадали, що "Оленєгорський горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів – це найбільший російський військовий корабель, який серйозно пошкоджено або знищено після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року.

Колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко в ефірі каналу "FreeДом" назвав успішну атаку на "Оленєгорський горняк" "великою перемогою України на морі". За його словами, в росії розуміють, що українська сторона здатна завдавати ударів морськими безпілотниками майже по всіх пунктах базування Чорноморського флоту рф.

"Це був перший раз, коли Україна проектувала свою військово-морську силу на дистанцію 740 км. від свого південного узбережжя, від району Одеси…", — зазначив експерт.

Риженко уточнив, що у морських дронів, які має Україна, дуже серйозна бойова частина – за одними відомостями, це 300 кг, за іншими – 400 кг. Вони можуть серйозно пошкодити навіть великі десантні кораблі.

Крім того, атака на "Оленєгорський горняк" вперше поставила під загрозу інфраструктуру експорту російської нафти, що є одним із джерел фінансування війни проти України, пише Financial Times.

Водночас, це може спричинити занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях. Вашингтон докладав зусиль, щоб уникнути зростання цін на нафту перед президентськими виборами у США у 2024 році.

Наголошується, що Новоросійськ є основним чорноморським нафтовим портом росії. На день він експортує близько 600 тисяч барелів нафти. Також він є пунктом експорту нафти із Казахстану.

"Все, що може призвести до скорочення постачань російської нафти на ринок, не вітатиметься Білим домом", — вважає колишній аналітик ЦРУ Геліма Крофт.

Окрім іншого, на її думку, США також непокоїть і те, що підтримку України буде важче здійснювати на тлі енергетичної кризи.

Як повідомляв "Телеграф", в результаті спецоперації СБУ в ніч на 5 серпня був пошкоджений підсанкційний російський танкер SIG.