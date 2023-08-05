Ракетний удар по Україні: Зеленський розповів, куди цілилися росіяни

Частину ракет вдалося збити

У суботу, 5 серпня, російські окупанти завдали чергового масштабного удару по Україні та спробували вразити будівлі підприємства "Мотор Січ".

Про це повідомив під час свого традиційного відеозвернення президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі", нашою Хмельниччиною", — сказав глава держави.

За його словами, частину ракет вдалося збити засобам ППО.

При цьому він зазначив, що незалежно від кількості таких атак, росіянам вони нічого не дадуть.

"Міжнародне право росії не вдасться підмінити терором, кризами чи будь-яким залякуванням. Буквально щотижня надає світової дійсно сили для захисту нормального життя", — додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, під час ракетного удару Повітряні сили ЗСУ інформували, що частина ракет прямувала у бік Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Ймовірно, про це і згадував Зеленський у своєму зверненні. Окрім того, місцеві канали повідомили, що вибух чули у Запоріжжі.

Як повідомлялося раніше, напередодні спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів "Телеграфу" про те, чому найчастіше російські обстріли відбуваються у нічний час доби. Виявляється це пов’язані з психологічним тиском, а й має практичний сенс.