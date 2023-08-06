Наступ ЗСУ сповільнився на одному із напрямків: свіжі карти боїв

Українські військові зараз створюють сприятливі умови для більших контрнаступних операцій

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529 день. Українські військові та російські окупанти за останню добу провели наступальні операції на кількох напрямках. У районі Бахмута темпи операцій ЗСУ сповільнилися.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська, але успіхів не досягли. Генштаб України повідомив, що окупанти провели безуспішні наступальні операції у районі н. п. Ольшанка (15 км на північний схід від Куп’янська) та Синьківка (8 км на північний схід від Куп’янська).

ЗСУ продовжували наступальні дії на лінії Сватово-Кременна просувалися вперед. Їм вдалося просунутися на схід від н. п. Верхньокам’янське (18 км на південь від Кремінної).

Загарбники провели наступальні дії на лінії Сватово-Кременна і також просунулися вперед

Міністерство оборони рф заявило, що російські війська просунулися в Новоселівське (14 км на північний захід від Сватового) і контролюють населений пункт, хоча візуальних підтверджень цього твердження ISW не спостерігала.

Бахмут

Окупанти та українські джерела не повідомляли про якісь продовження українських наземних атак на Бахмутському напрямку за останню добу.

Російський блогер заявляв, що темпи боїв на Бахмутському напрямку останніми днями помітно знизилися.

Генштаб повідомив, що українські сили перешкоджають просуванню російських військ у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Також відомо, що росіяни перекидають великі сили на Бахмутський напрямок.

Донецьк

Загарбники продовжили наступальні дії на фронті Авдіївка-Донецьк і просунулися вперед. Їм вдалося досягти незначних успіхів на південь від Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки)[

Російський військовий блогер заявляв, що російські війська захопили три невказані лінії українських укріплень на північний схід.

Один з окупантів заявив, що російські війська просунулися до 2 км углиб української оборони на фронті за 1,5 км у районі Мар’їнки.

Запорізька область

Українські сили провели обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області та трохи просунулися вперед. ЗСУ вели контрнаступальні операції в районі західного кордону Донецька та східної частини Запорізької області, але не робили ні підтверджених, ні заявлених наступів.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції в районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та у напрямку Благодатного (5 км на південь від Великої Новосілки)

ЗСУ просуваються в районі Орєхова, а групи української піхоти продовжують атакувати російські позиції на лінії Копани — Роботине — Вербово (10 км на південний захід та 17 км на південний схід від Орєхова).

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішну наступальну операцію в районі н. п. Роботине (12 км на південь від Орєхова) та Новопокровки (13 км на південний схід від Орєхова)[60].

Блогер, пов’язаний із кремлем, заявив, що українські сили активізують дії на лівому (східному) березі Дніпра. За його словами, українські сили активізували дії у дельті Дніпра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові могли змінити свою тактику ведення наступальних дій. У зв’язку з цим Захід висловлює стривоженість.