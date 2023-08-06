Вночі по Україні летіли "Шахеди" та ракети: скільки ворожих цілей збили і що відомо про атаку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ворогу не дає спокою аеродром у Старокостянтинові
У ніч проти 6 серпня російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні. Загалом силам протиповітряної оборони вдалося збити 30 ракет та 27 безпілотників.
Про це повідомляє 24 канал.
Сигнал повітряної тривоги пролунав о 01:50 практично у всіх областях країни.
"Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Очікуємо на підтвердження та оголошення повітряних тривог. Розрахунковий підхід ракет до МДУ (державного кордону України – 24 Канал) – 02:50 – 03:00," — відзначили уночі у профільному ТГ-каналі.
Спочатку під загрозою була Сумська область, Чернігівська та Київська область. Потім приблизно о 3:30. Потім була загроза ракетного удару по Миргороду Полтавської області та Умані Черкаської області.
О 4:50 Повітряні сили повідомили про небезпеку у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях.
Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону інформує, що цієї ночі російські окупанти били "Калібрами". Пізніше було кілька хвиль і "Кинджалами", і "Калібрами", і Х-101.
"Попередньо, є успішна робота ППО", — сказав він.
Ігнат підкреслю, що ворог спробував атакувати Старокостянтинів.
"Зрозуміло, що таке ракети "Кинджал". Зараз ворогові не дає спокою саме аеродром у Старокостянтинові", — наголосив він.
Також ситуацію прокоментували у Повітряних силах України. Зазначається, що загалом уночі було знищено:
- 13 ракет Х-101/555;
- 17 ракет "Калібр";
- 27 БПЛА "Шахед 136/131.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 серпня російські загарбники знову атакували Україну. Метою окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область. Ситуацію прокоментував Володимир Зеленський.