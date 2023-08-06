Вночі по Україні летіли "Шахеди" та ракети: скільки ворожих цілей збили і що відомо про атаку

Ворогу не дає спокою аеродром у Старокостянтинові

У ніч проти 6 серпня російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні. Загалом силам протиповітряної оборони вдалося збити 30 ракет та 27 безпілотників.

Про це повідомляє 24 канал.

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 01:50 практично у всіх областях країни.

"Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Очікуємо на підтвердження та оголошення повітряних тривог. Розрахунковий підхід ракет до МДУ (державного кордону України – 24 Канал) – 02:50 – 03:00," — відзначили уночі у профільному ТГ-каналі.

Спочатку під загрозою була Сумська область, Чернігівська та Київська область. Потім приблизно о 3:30. Потім була загроза ракетного удару по Миргороду Полтавської області та Умані Черкаської області.

О 4:50 Повітряні сили повідомили про небезпеку у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону інформує, що цієї ночі російські окупанти били "Калібрами". Пізніше було кілька хвиль і "Кинджалами", і "Калібрами", і Х-101.

"Попередньо, є успішна робота ППО", — сказав він.

Ігнат підкреслю, що ворог спробував атакувати Старокостянтинів.

"Зрозуміло, що таке ракети "Кинджал". Зараз ворогові не дає спокою саме аеродром у Старокостянтинові", — наголосив він.

Також ситуацію прокоментували у Повітряних силах України. Зазначається, що загалом уночі було знищено:

13 ракет Х-101/555;

17 ракет "Калібр";

27 БПЛА "Шахед 136/131.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 серпня російські загарбники знову атакували Україну. Метою окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область. Ситуацію прокоментував Володимир Зеленський.