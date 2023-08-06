"Складно, не приховую...": Буданов зробив заяву про контрнаступ ЗСУ

Російські окупанти зміцнили свою позицію стаціонарними оборонними комплексами

Збройні сили України продовжують вести контрнаступ і на цьому етапі просування українських воїнів відбувається швидше на Бахмутському напрямі, ніж на півдні країни. У той самий час є певні складнощі, які впливають темпи наступальних дій.

Про це начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю телеканалу bTV.

"Складно, не приховую, але це цілком зрозуміло, тому що росія на той час будувала стаціонарні, повністю обладнані, залиті бетоном пости оборони. Найголовніше, щоб наступ не припинявся, а продовжувався. На мій погляд, на Бахмутській лінії трохи швидше ніж на півдні, але час покаже", — сказав він.

Буданов із впевненістю заявив, що ЗСУ зможуть зберегти території, які повернулися під їхній контроль.

"Чи можемо ми зберегти вже відвойовану територію — так, можемо, і рухатимемося далі", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, за словами Коліна Каля, у Збройних сил України змінилася тактика контрнаступу. У зв’язку із цим на Заході висловили тривожність.