Європі потрібна потужна ППО в Україні: Зеленський пояснив, у чому вигода для ЄС
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Потужне ППО в Україні необхідне всій Європі
Якщо Україна матиме потужну систему ППО, то в майбутньому вона стане повітряним щитом усієї Європи.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні у неділю, 6 серпня.
За його словами, він заслухав доповідь про ефективність використання передових систем ППО на кшталт Patriot та IRIS-T, які були отримані від партнерів.
"Вони вже дали вагомий результат. І не лише в Україні. Бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні "Кинджали" – ними російські терористи довго хвалилися… Кожен успіх наших воїнів – це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку", — зазначив він.
Зеленський підкреслив, що за минулий тиждень окупанти випустили по Україні 65 ракет та 178 ударних БПЛА, з яких вдалося збити "істотну частину".
За словами глави держави, саме в українському небі можна довести, що терор буде переможений, а це потрібно не лише нашій країні.
"Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом буде забезпечувати безпеку всієї Європи", — підсумував він.
Як повідомлялося раніше, окупанти в ніч на 6 серпня знову здійснили обстріл України, а силам протиповітряної оборони вдалося збити 30 ракет і 27 безпілотників.