Європі потрібна потужна ППО в Україні: Зеленський пояснив, у чому вигода для ЄС

Потужне ППО в Україні необхідне всій Європі

Якщо Україна матиме потужну систему ППО, то в майбутньому вона стане повітряним щитом усієї Європи.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні у неділю, 6 серпня.

За його словами, він заслухав доповідь про ефективність використання передових систем ППО на кшталт Patriot та IRIS-T, які були отримані від партнерів.

"Вони вже дали вагомий результат. І не лише в Україні. Бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні "Кинджали" – ними російські терористи довго хвалилися… Кожен успіх наших воїнів – це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку", — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що за минулий тиждень окупанти випустили по Україні 65 ракет та 178 ударних БПЛА, з яких вдалося збити "істотну частину".

За словами глави держави, саме в українському небі можна довести, що терор буде переможений, а це потрібно не лише нашій країні.

"Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом буде забезпечувати безпеку всієї Європи", — підсумував він.

Як повідомлялося раніше, окупанти в ніч на 6 серпня знову здійснили обстріл України, а силам протиповітряної оборони вдалося збити 30 ракет і 27 безпілотників.