Рус

Війна — день 530: ЗСУ сповільнилися під Бахмутом, а росіяни продовжують обстріли

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту, а окупанти не залишають спроб проводити наступ на ряді напрямків. При цьому стало відомо про зниження темпів просування ЗСУ біля Бахмута, хоча й з’являється інформація про їх активізацію на лівому березі Дніпра. Також триває обмін ударами — росіяни продовжують нічні обстріли, а українські захисники руйнують логістичні маршрути.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Харківщині оголошено повітряну тривогу через ризик застосування ударних БПЛА росіянами.

Інформацію за 4 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 527: ворог зазнає великих втрат, але продовжує агресію проти українців

З даними за 5 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 528: ЗСУ прориваються через лінії оборони окупантів, а росіяни готуються до нових обстрілів

Про те, що відбувалося 6 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 529: росіяни намагаються перейти у наступ і продовжують масовані обстріли України

Теги:
#Україна #Росія #Війна