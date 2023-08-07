Війна — день 530: ЗСУ сповільнилися під Бахмутом, а росіяни продовжують обстріли

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту, а окупанти не залишають спроб проводити наступ на ряді напрямків. При цьому стало відомо про зниження темпів просування ЗСУ біля Бахмута, хоча й з’являється інформація про їх активізацію на лівому березі Дніпра. Також триває обмін ударами — росіяни продовжують нічні обстріли, а українські захисники руйнують логістичні маршрути.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Харківщині оголошено повітряну тривогу через ризик застосування ударних БПЛА росіянами.

Інформацію за 4 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 527: ворог зазнає великих втрат, але продовжує агресію проти українців

З даними за 5 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 528: ЗСУ прориваються через лінії оборони окупантів, а росіяни готуються до нових обстрілів

Про те, що відбувалося 6 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 529: росіяни намагаються перейти у наступ і продовжують масовані обстріли України