ЗСУ дають відсіч ворогові на всіх напрямках: свіжі карти боїв

Українські війська проводили наступальні операції на низці напрямків

Наші захисники продовжують героїчно протистояти окупанту вже 530-й день. Незважаючи на те, що поступ наших сил сповільнився, ворог отримує відсіч на всіх напрямках.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Бої у Луганській та Харківській областях

Наші війська вели наступ на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, але не просунулися. Водночас ворог атакував на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна і зміг трохи просунутися.

Зокрема, російські штурмові групи 6-ї загальновійськової армії змогли пробити оборону поблизу Ольшан.

Російські ЗМІ писали, що окупанти начебто взяли під контроль Новоселівське.

Бої на Донбасі

Українські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута, але не змогли досягти підтверджених чи заявлених успіхів.

У той же час Міністерство оборони рф повідомило, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Кліщіївки. Зокрема там нібито діяли невідомі російські десантні підрозділи (ВДВ).

Також українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але просунутися не змогли.

Російські сили також атакували на лінії Авдіївка-Донецьк 6 серпня, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

Бої на Півдні України

ЗСУ продовжують наступ уздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, але поки що підтверджених успіхів за останню добу там немає.

Також ЗСУ вели наступальні дії у Бердянському напрямку.

Російські воїнкори писали, що окупанти відбили український штурм під Урожайним.

Щодо дій ворога, то він вів обмежені безуспішні контратаки в районі кордону Запорізько-Донецької області.

Раніше "Телеграф" писав про те, що про настання думає голова ГУР Кирило Буданов.