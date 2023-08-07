Нічна атака без жертв не минула: росіяни знову вдарили по Херсону (фото)

Росіяни стріляли по місту та області всю ніч

Внаслідок нічної атаки росіян на Херсон є поранені та загиблі. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 7 серпня близько 00:05 російські війська вкотре обстріляли місто Херсон. Снаряди влучили до приватного та багатоквартирного будинку, виникли пожежі. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Ще як мінімум 7 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому дані ще уточнюються.

Голова Херсонської ОВА Олександр Проскудін розповів більш детально про черговий злочин окупантів:

"Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Близько 03:15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували".

При цьому в прокуратурі зазначили, що ще 6 серпня близько 21:10 окупанти завдали артилерійських обстрілів по селу Ольгівка Бериславського району. Постраждали двоє місцевих жителів, одного з них госпіталізовано.

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють звільнені території Херсонщини. Так, наприклад, у травні вони завдали цинічного удару по гіпермаркету, в якому було багато людей. Також злочинці часто обстрілюють і прості житлові будинки, вбиваючи цивільних.