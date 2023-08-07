Не репарації: як росію можна змусити платити за збитки, завдані Україні

Чекати на закінчення війни недоцільно

У Європі примусово стягують з росії гроші для репарацій Україні, але сама країна-агресор поки не поспішає навіть говорити про них.

Заступник міністра юстиції Ірина Мудра в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла про те, яким чином росію можна змусити платити за збитки, завдані Україні.

Насамперед вона зазначила, що повномасштабна війна в Україні триває, і зараз немає сторони, що програла, ні переможця, ні бажання агресора навіть припустити, що він зобов’язаний сплатити репарації. Але руйнації тривають щодня, і чекати закінчення війни недоцільно, тому що є об'єкти, які нам вже потрібно відбудовувати, є постраждалі від насилля, яким вже потрібно надавати матеріальну допомогу, щоб люди могли боротися з наслідками.

"Тому ми говоримо не про класичні репарації, а про компенсації. Зазвичай репарації платять на користь держави, вони не виходять окремими фізичними особами. Так було і після Першої світової війни і після Другої… У нашому випадку росія принаймні при цьому політичному керівництві ніколи не змириться з тим, що треба щось платити Україні. Можливо, це будуть наступні покоління, але про це ми зараз не говоримо", — пояснила Мудра.

У зв’язку з цим, коли почалася повномасштабна війна в Україні, почали думати про те, який же юридичний інструмент дати людині чи державі, щоб компенсувати збитки. За словами заступника міністра, шукали серед чинних механізмів: Європейський суд з прав людини, Міжнародний суд ООН, міжнародні арбітражі, національні суди. Однак виявилося, що жоден із них не забезпечує ефективної та швидкої виплати компенсацій за збитки, завдані у воєнний час.

"Ніхто не зіштовхувався з таким. Ми подали позов у ЄСПЛ, у нас є справа "Україна проти росії" щодо повномасштабного вторгнення, яка на сьогодні об’єднана зі справою "Україна та Нідерланди проти росії", ми там будемо заявляти про репарації, але нюанс з ЄСПЛ в тому, що їхні рішення не мають інструментів виконання. Змусити росію виконати рішення ЄСПЛ, при тому, що росію виключили з Ради Європи і вона вийшла з Конвенції про права людини, нереалістично. Інших інструментів теж нема. Міжнародний суд ООН має іншу специфіку, він розглядає справи виключно за порушення визначених конвенцій.

Є ще інструмент для приватних інвесторів: двостороння угода між Україною і росією про захист інвестицій. Це те, чим скористалися приватні інвестори, коли був анексований Крим і коли були втрачені активи державних і приватних підприємств в Криму. Ми знаємо, що є вже остаточні рішення проти російської федерації про стягнення збитків за втрату активів в Криму на користь Ощадбанку 1,3 млрд грн, проте тут теж є нюанс. Щоб звернутися до міжнародного арбітражу, потрібно довести, що на території, де втрачено актив, було здійснено ефективний контроль російською федерацією. Що рф мала там свої органи, свою владу, своє законодавство і таким чином вони здійснювали цей контроль", — говорить Ірина Мудра.

Більш детально про репарації, компенсації та конфіскації активів російських олігархів в Україні та світі ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Ірини Мудрої "Телеграфу" під назвою "Росіяни не хочуть чути про репарації, але активи рф буде стягнуто": інтерв'ю із заступницею міністра юстиції Іриною Мудрою".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий російський олігарх та власник пропагандистського телеканалу "Царьград ТВ" Костянтин Малофєєв "допоможе" відбудовувати Україну після завершення повномасштабної війни.

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