росія оголосила у розшук популярну українську ведучу: у чому звинувачують

Стаття, за якою її шукають, не вказується

МВС рф оголосило в розшук відому українську телеведучу. Раніше її внесли до реєстру "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Йдеться про Яніну Сколову.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", — йдеться у картці Соколової.

При цьому стаття, за якою її шукають, не вказується.

У той же час Слідком рф заявляє, що журналістка "висловила позицію про необхідність вбивства росіян за національною ознакою".

Нагадаємо, що раніше у росії порушили кримінальну справу на українську журналістку Яніну Соколовську. Попри однакові імена і схожі прізвища ці дві жінки мають різні позиції. Так, наприклад, остання була частим гостем на російських пропагандистських шоу і працювала в українських бюро російських "Ізвестій", "Комерсанта" та РІА Новості. Втім, від кримінальної справи це її не врятувало.

Також ми повідомляли про те, що росія оголосила Залужного та Сирського у розшук.