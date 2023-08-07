росія оголосила у розшук популярну українську ведучу: у чому звинувачують
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Стаття, за якою її шукають, не вказується
МВС рф оголосило в розшук відому українську телеведучу. Раніше її внесли до реєстру "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.
Про це повідомляють російські пропагандисти.
Йдеться про Яніну Сколову.
"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", — йдеться у картці Соколової.
При цьому стаття, за якою її шукають, не вказується.
У той же час Слідком рф заявляє, що журналістка "висловила позицію про необхідність вбивства росіян за національною ознакою".
Нагадаємо, що раніше у росії порушили кримінальну справу на українську журналістку Яніну Соколовську. Попри однакові імена і схожі прізвища ці дві жінки мають різні позиції. Так, наприклад, остання була частим гостем на російських пропагандистських шоу і працювала в українських бюро російських "Ізвестій", "Комерсанта" та РІА Новості. Втім, від кримінальної справи це її не врятувало.
Також ми повідомляли про те, що росія оголосила Залужного та Сирського у розшук.