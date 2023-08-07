Готувала замах на Зеленського: СБУ затримала російську інформаторку

Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до 12 років за ґратами

Представники Служба безпеки України затримали жительку Миколаївщини, котра допомагала російським спецслужбам планувати ракетний удар по регіону. Варто зазначити, що дані російські агенти збирали із розрахунком на те, аби здійснити атаку під час візиту президента Володимира Зеленського.

Деталі справи розкрили в пресслужбі СБУ. Доволі цинічним є той факт, що однією із головних мішеней росіян мала стати лікарня, куди планував заїхати глава держави. Також підозрювана намагалася з'ясувати інші локації та час перебування Зеленського на них.

На щастя, українським спецпризначенцям вдалося оперативно з'ясувати злочинні наміри жінки, що допомогло вжити додаткових заходів безпеки під час візиту президента.

"У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" і отримані завдання. Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова", — інформують представники СБУ.

Росіяни планували скористатися цією інформацією під час чергової атаки. Однак їхню інформаторку було затримано на гарячому — під час чергової спроби передати дані ворогу. Зазначається, що задля кращого збору інформації жителька часто їздила по територію району, фотографувала різноманітні об'єкти інфраструктур та використовувала власні зв'язки у соцустановах регіону задля отримання додаткових даних.

Наразі їй оголошено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ — за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Якщо її провина буде доведена, наступні 12 років жінка проведе за ґратами.

Нагадаємо, що не так давно увага громадськості була прикута до жителя Дніпропетровщини, котрий закликав окупантів бити по будівлям поліції та СБУ. Цікаво, що досить скоро з'явилося відео із каяттям.

Також "Телеграф" розповідав, що Служба безпеки України почала "полювання" на нечесних воєнкомів.