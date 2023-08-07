Назвав росіян "прекрасним народом": в Ужгороді скандал зі священиком УГКЦ

Між журналісткою та Курахом почалася словесна суперечка.

В Україні спалахнув черговий релігійний скандал. Цього разу відзначився священик Ужгородського греко-католицького кафедрального собору.

Його підмітила журналістка Дар’я Сипігіна, яка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відео богослужіння у соборі.

За її словами, вона була шокована почутим, проїжджаючи повз Кафедральний собор. З гучномовців на всю вулицю долинали слова про "прекрасний народ росії".

"Ми дуже просимо, щоб господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи — України і росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", — каже священик Роман Курах у своїй промові, що можна почути на опублікованому відео.

З цього приводу між журналісткою та Курахом почалася словесна суперечка, під час якої священик проявляв агресію.

"Він пояснив нам це, миттєво перейшовши на крик та "тикання", — каже Сипігіна.

На іншому відео священик каже, що "це не він сказав, це Христос сказав". За словами Кураха, його рідний брат перебуває на війні.

"– Ви не можете говорити, що Україна та росія – братні народи.

- Я можу говорити все, що хочу, люба моя.

- Ви благословляєте росіян.

- Благословляю.

- А якщо ваш брат загине, ви так само благословлятимете?

– Так".

При цьому варто зазначити, що, незважаючи на все сказане вище, під час літургії священик називав росію "жорстоким агресором" і помолився за всіх наших захисників. Це можна почути в іншому уривку богослужіння, який публікують у мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що священики УПЦ МП просто у храмі побили чоловіка у військовій формі.