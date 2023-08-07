Має бути міжнародний Реєстр збитків: як росію змусять виплачувати компенсації

В Україні має працювати компенсаційний механізм

Українська влада працює над створенням повноцінної системи стягнення компенсацій від російської федерації, котра б запрацювала після завершення війни. Щоправда, рф поки не поспішає визнавати, що взагалі має щось виплачувати, тому в Міністерстві юстиції вже почали створювати гібридні способи відшкодування для українців. Не останню роль у цьому відіграють й іноземні партнери.

Детальніше про це в інтерв'ю "Телеграфу" пояснила заступниця очільника Мін'юста Ірина Мудра. За її словами, початково Україна розробила спеціальний індивідуальний інструмент, котрий послужить компенсаційним механізмом.

Мова йде про адміністративний орган, котрий має розглядати заяви постраждалих, присуджуючи зрештою суму компенсації. Створення такої організації було схвалено ООН спеціальною резолюцією Генасамблеї ще в листопаді 2022 року. Одним із ключових тверджень цього документу є створення міжнародного Реєстру збитків.

"Після наповнення він має перейти в управління компенсаційної комісії, яка буде виносити рішення про присудження грошей. Реєстр створювали на основі часткової розширеної угоди Ради Європи, до якої долучилися і країни-члени РЄ і країни-спостерігачі: Канада, Мексика, США і Японія теж підписали цю угоду. В нас є 42 країни і Євросоюз, які її підписали. Вони зобов’язалися розробляти компенсаційну комісію", — пояснює Ірина Мудра.

Вона також додає, що наразі в Києві працюють над міжнародною угодою, котра і створить комісію. У майбутньому це допоможе знайти необхідні важелі, котрі достатньо натиснуть на росію, щоби та зрештою виплатила всі необхідні компенсації. До речі, обговорювана міжнародна угода може бути укладена вже протягом 2023 року.

"Також нам треба обмежити суверенний імунітет, яким користуються суверенні активи. Політики говорять, що є політична воля, але юридично вони ще не знайшли, як це зробити. Всі чекають чогось, щоб внести зміни в національне законодавство і дозволити стягувати активи рф. Ця угода теж дозволить це зробити. Ратифікація зажадає часу. І лише після цього ми можемо казати про компенсації для українців", — підкреслила чиновниця.

Повне інтерв'ю із Іриною Мудрою читайте за посиланням: "Росіяни не хочуть чути про репарації, але активи рф буде стягнуто": інтерв'ю із заступницею міністра юстиції Іриною Мудрою".