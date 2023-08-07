Російська дипломатія явно програла: експерт про підсумки саміту у Саудівській Аравії

Зараз вбивається останній цвях для роспропаганди

Саміт з пошуку мира в Україні, який пройшов у Джидді, є позитивним сигналом усьому світу. Він довів, що всі спроби країни-агресора у світовому інформаційному просторі показувати своє нібито прагнення припинення війни не мають жодного відношення до дійсності.

Таку думку висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала у коментарі "Телеграфу".

Він зазначив, що зараз вбивається останній цвях у вищезгадані спроби росіян.

"Ті країни, яким рф або в рамках ООН, або в рамках саміту росія-Африка намагалася показати, що Київ не хоче миру, тепер побачили інший бік медалі. Російська пропаганда і дипломатія (що, в принципі, одне й те саме) явно програла. І це головне", — вважає Бала.

Експерт також сподівається, що підсумки саміту виявляться значно відчутнішими, ніж просто вибір країнами одного або кількох з десяти пунктів формули миру, що пропонуються Україною. Ядерна безпека, продовольча, екологічна тощо.

"Звісно, дуже позитивно, що всі учасники зустрічі підтвердили: справедливий мир можливий лише на базі дотримання міжнародного права, верховенства Статуту ООН, що передбачає повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік. Якщо країни, які раніше були на боці рф, стануть після цього саміту нейтральнішими, а нейтральні — більш наближеними до української позиції, це вже буде великий успіх", — каже він і додає, що "У цьому напрямі й треба рухатись, наголошує він. Чітко усвідомлюючи, що радники, які зустрічалися в Джидді, не ухвалюють рішення. Нам необхідно з їх допомогою схилити на свій бік керівників країн. І ось це вже буде реальне досягнення".

Більше про підсумки зустрічі у Саудівській Аравії ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Підсумки переговорів щодо миру в Україні: головні висновки після зустрічей у Саудівській Аравії".

Нагадаємо, що в Офісі президента України підбили підсумки саміту в Саудівській Аравії.