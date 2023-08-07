Переговори щодо України в Саудівській Аравії: Китай зробив заяву про підсумки

Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції

Міжнародні переговори щодо пошуку миру в Україні, що відбулися 5-6 серпня у Саудівській Аравії, допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Про це заявило МЗС Китаю, коментуючи саміт у Джидді, передає Reuters.

Лі Хуей (спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки) "мав обширні контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи… вислуховував думки та пропозиції всіх сторін та сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу", — йдеться у письмовій заяві МЗС для Reuters.

У відомстві також додали, що всі сторони позитивно оцінили присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам.

"Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і "накопичуватиме взаємну довіру", заявив МЗС, не вдаючись до подробиць.

Нагадаємо, Китай направив свого спеціального посланця з євразійських справ і колишнього посла в росії Лі Хуея, який у травні здійснив поїздку шістьма європейськими столицями, щоб знайти точки дотику для можливого політичного врегулювання війни в Україні.

На переговорах у Джидді взяли участь понад 40 країн, включаючи Китай, Індію, США та європейські країни, але не рф.

Про підсумки зустрічі у Саудівській Аравії ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Підсумки переговорів щодо миру в Україні: головні висновки після зустрічей у Саудівській Аравії".

Раніше ми писали про те, що в Офісі президента України підбили підсумки саміту в Саудівській Аравії.