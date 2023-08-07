Це база: Подоляк назвав головну умову для переговорів з рф

Україна розмовлятиме з рф тільки на основі формули миру Зеленського

В Україні вкотре наголосили, що не збираються йти на компроміси щодо мирного врегулювання війни. Єдиний базовий "переговорний фундамент" — це формула миру президента Зеленського.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

" Жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" та "переговорів тут і зараз", що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Лише виведення російських військ за кордони 1991 року. Не треба ілюзій: будь-який "Мінськ-3" лише продовжить війну в майбутньому. Саме "відмова від ілюзій" відбувається сьогодні в багатьох країнах, які ще вчора неправильно оцінювали росію та її намір "убити" міжнародне право…"— заявив Подоляк.

Постом раніше радник зазначив, що всі території України будуть звільнені, а Конституцію росії, в яку записані деякі окуповані території нашої країни, ніхто не збирається брати до уваги.

При цьому, як пишуть деякі західні ЗМІ, українська сторона на переговорах у Саудівській Аравії нібито не особливо наполягала на реалізації "формули миру" Зеленського, у ключовому пункті якої йдеться про неможливість переговорів до виведення військ рф з України.

Про підсумки зустрічі у Саудівській Аравії ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Підсумки переговорів щодо миру в Україні: головні висновки після зустрічей у Саудівській Аравії".

Раніше ми писали про те, що в Офісі президента України підбили підсумки саміту в Джидді.