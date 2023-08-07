"Я повернувся з пекла": звільнений із полону українець вразив мережу своїм виглядом (відео)

Українці дякують за захист наших воїнів

У понеділок 7 серпня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією. Цього разу на батьківщину вдалося повернути ще 22 захисники.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Старшому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки", — розповів він.

Українці щиро раділи черговому обміну та фотографіям воїнів на нашій землі. Але найбільше мережу вразила відео з пораненим, але незламним захисником.

Відео з чоловіком набрало масу реакцій, розлетілося мережею і стало широко обговорюваним.

Багато пабліків та прості українці цитують його слова про полон росіян і дякують за захист.

Нагадаємо, що фотокореспондент "Телеграфа" Євген Завгородній був присутнім на одному з таких обмінів полоненими та показав у деталях, як це відбувається насправді. Усі звільнені військові брали участь у боях на Бахмутському напрямку. Також у рамках цього "великого обміну" росії передали одного з адептів "російського світу", українського письменника Яна Таксюру. Він є шанувальником УПЦ МП і стверджував, що в Україні є фашисти.