Один удар і феєрверк: ЗСУ показали яскраве відео знищення російської гаубиці

Окупанти втратили ще одну гаубиці

У ЗСУ показали ефектні кадри знищення російської артилерійської установки "Мста-Б" снарядом HIMARS на Бахмутському напрямку.

Відеозаписом контрбатарейної роботи поділився у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Аеророзвідник 30-й ОМБр із позивним "Млявий" знайшов Мста-Б росіян і скоригував вогонь HIMARS. Один точний постріл і позиція окупантів разом із боєприпасами знищено вщент", — повідомив він.

Як видно на відеозаписі, удар реактивного снаряда не залишив шансів російській артилерійській установці, а також спричинив вторинну детонацію снарядів, що викликала дуже ефектний феєрверк.

Як відомо, 152-мм гаубиця "Мста-Б" є однією з найпоширеніших знарядь у російській армії. За даними моніторингового ресурсу Oryx, українськими військовими було знищено і захоплено 101 штуку.

Гаубиця вступила на озброєння у 1987 році і після розпаду СРСР потрапила на озброєння багатьох нових країн, включаючи Україну. Усього їх було випущено близько 1200 штук, і росія отримала близько 800 із них. Станом на 2021 рік 600 перебували на зберіганні, тому складно оцінити, скільки їх ще залишилося у загарбників.

Як повідомлялося раніше, росіяни на Запорізькому напрямку застосували снаряди з отруйним газом хлорпікрином. Його використання заборонено конвенцією про хімічну зброю.