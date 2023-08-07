Один удар і феєрверк: ЗСУ показали яскраве відео знищення російської гаубиці
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Окупанти втратили ще одну гаубиці
У ЗСУ показали ефектні кадри знищення російської артилерійської установки "Мста-Б" снарядом HIMARS на Бахмутському напрямку.
Відеозаписом контрбатарейної роботи поділився у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
"Аеророзвідник 30-й ОМБр із позивним "Млявий" знайшов Мста-Б росіян і скоригував вогонь HIMARS. Один точний постріл і позиція окупантів разом із боєприпасами знищено вщент", — повідомив він.
Як видно на відеозаписі, удар реактивного снаряда не залишив шансів російській артилерійській установці, а також спричинив вторинну детонацію снарядів, що викликала дуже ефектний феєрверк.
Як відомо, 152-мм гаубиця "Мста-Б" є однією з найпоширеніших знарядь у російській армії. За даними моніторингового ресурсу Oryx, українськими військовими було знищено і захоплено 101 штуку.
Гаубиця вступила на озброєння у 1987 році і після розпаду СРСР потрапила на озброєння багатьох нових країн, включаючи Україну. Усього їх було випущено близько 1200 штук, і росія отримала близько 800 із них. Станом на 2021 рік 600 перебували на зберіганні, тому складно оцінити, скільки їх ще залишилося у загарбників.
Як повідомлялося раніше, росіяни на Запорізькому напрямку застосували снаряди з отруйним газом хлорпікрином. Його використання заборонено конвенцією про хімічну зброю.