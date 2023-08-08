Бухгалтерська помилка зіграла на користь Києву: США надають Україні новий пакет допомоги

За попередніми даними, до пакету увійдуть протитанкова зброя та різноманітні боєприпаси

Україна продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. Про новий пакет військової допомоги від США у розмірі $200 млн Джо Байден має оголосити вже у вівторок, 8 серпня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників. Адміністрація Байдена починає розподіляти $6,2 млрд коштів, виявлених після того, як через бухгалтерську помилку Пентагону було завищено вартість мільярдної допомоги Україні.

Як відомо, у травні Пентагон оголосив, що помилково визначив вищу, ніж гарантована, вартість американської військової допомоги. Співробітники відомства використовували "відновлювальну вартість" замість "амортизаційної вартості" для підрахунку боєприпасів, ракет та іншого обладнання на мільярди доларів, відправлених до України.

Таким чином бухгалтерська помилка зіграла на користь Києву, оскільки дозволила відправити більше обладнання. Початок використання цих виявлених коштів є важливим, оскільки вони є останніми із раніше затверджених Конгресом 25,5 мільярдів доларів США, які адміністрація може використати для відправки військової допомоги з американських запасів у разі надзвичайної ситуації, заявили американські офіційні особи.

Наразі Вашингтон працює над додатковим бюджетним запитом для продовження допомоги Києву, додали чиновники.

Очікуване у вівторок оголошення про виділення 200 мільйонів доларів стане першим траншем з 6,2 мільярдів доларів, які раніше були виділені в рамках повноважень Президента США щодо скорочення військового потенціалу (PDA).

До цього пакету увійдуть, зокрема, обладнання для розмінування, протитанкова зброя TOW і AT4, боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot, ракети керованої системи залпового вогню (GMLRS) і протитанкові ракети Javelin, інше обладнання.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна також отримає від США дев’ять безпілотних літальних апаратів Skydio 2+. Ця техніка має критичне значення для команди генерального прокурора. Вона використовуватиметься для документування воєнних злочинів росіян.

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року вже становить понад 43,7 мільярда доларів.