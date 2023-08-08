Ворог атакує, ЗСУ стримують його тиск і наступають на двох ділянках фронту: свіжі карти боїв

Сили оборони активізували розвідку безпілотників та контрбатарейний вогонь у Херсонській області

Триває 531-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 7 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту: на Бердянському та Мелітопольському, тривають важкі бої під Бахмутом.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська 7 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, на межі Авдіївка — Донецьк, на кордоні Донецької та Запорізької областей, у західній частині Запорізької області.

Луганська та Харківська області

7 серпня українські сили вели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, але не мали жодних підтверджених успіхів.

Окупанти вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватово-Кремінна та змогли просунутися. На геолокаційних кадрах, опублікованих 5 серпня, видно, що ворог захопив Новоселівське.

Українські офіційні особи повідомили, що Сили оборони відбили російські атаки поблизу Сіньківки, на схід від Петропавлівки, на північ від Іванівки, на південь від Новоселівського, біля Новоєгорівки, Сергіївки та біля Надії.

Луганська та Харківська області

Російські війська вели наземні атаки навколо Кремінної 7 серпня. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти без успіху атакували в районі Серебрянського лісу та поблизу Білогорівки.

Донецька область

Українські війська вели наступальні операції у Бахмута, але не просунулися 7 серпня.

Заступниця Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що бої тривають біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Бахмутський напрямок

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські сили поблизу Андріївки, Курдюмівки, Диліївки та Дружби.

Російські війська вели наступальні дії по лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися 7 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили безуспішні наземні атаки у Авдіївки, Красногорівки та Мар’їнки.

Донецька область

"Південна вісь"

7 серпня російські війська зробили безуспішну атаку вздовж на кордоні Донецької та Запорізької областей. Маляр та російський "військор" повідомили, що ворог намагався повернути втрачені позиції поблизу Старомайорського.

7 серпня українські війська продовжили наступальні дії у західній частині Запорізької області, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують успішні наступальні дії на Мелітопольському напрямі та зміцнюють позиції поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

Запорізька область

Російські війська провели контратаки та, як повідомляється, відновили деякі втрачені позиції на заході Запорізької області 7 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції поблизу Роботиного.

Херсонська та Миколаївська області

Російський військовий блогер попередив, що українські війська активізували розвідку безпілотників та контрбатарейний вогонь у Херсонській області. У Головному управлінні військової розвідки (ГУР) України повідомили, що батальйон ГУР "Шаман" продовжує дії на окупованому рф східному (лівому) березі Херсонської області, але не уточнили, де відбуваються ці дії.

Як повідомляв "Телеграф", колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що за останні три тижні українського контрнаступу на фронті сталося багато змін, хоч їх і не видно на карті.