"Русскій мір" продовжує вбивати курорти Азовського узбережжя: будні окупованої Кирилівки (фото, відео)

Як нині живе та на що перетворилося колись популярне, а нині окуповане селище Кирилівка Запорізької області

Російські загарбники продовжують нищити все українське, до чого доторкаються. У цьому списку — і колись відоме на всю Україну курортне селище Кирилівка, узбережжя якого нині здебільшого є прихистком лише для морських чайок.

Відпочивальників тут небагато — з'являються переважно на вихідних, а в будні пляжі майже пусті. Купаються і засмагають тільки місцеві жителі, які не виїхали з окупації. Раніше, у мирний час, літо для них було сезоном заробітку і відпочивати було ніколи, повідомляє "РІА-Мелітополь".

Курортне селище Кирилівка: в будні пляжі майже пусті

Окупанти перетворили Кирилівку на глушину

"Охочих здати кімнати в Кирилівці сьогодні немає. І написів "Є вільні місця" на воротах, як це було в мирний час, теж немає. Тож зняти житло — проблема. Багато дворів поросли травою. Усе закрито. Селище вимирає. Крок убік від центрального бульвару — і нікого. Із приїжджих — мелітопольці і тільки на центральних пляжах. На все селище працює штук п'ять магазинів і один бар на центральному пляжі. Радіо не працює, інтернет дуже поганий", — розповідає мешканка Мелітополя.

Натомість гелікоптери К-52 і МІГ баражують узбережжя раз десять на день. Також місцеві жителі стверджують, що чітко за графіком кожні 15 хвилин високо в небі нарізає кола ворожий літак.

Кирилівка: гелікоптери К-52 і МІГ баражують узбережжя раз десять на день

Кожні 15 хвилин в небі над Кирилівкою нарізає кола літак

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти готують екологічну катастрофу для Азовського моря.