"Навіть за хорошого розкладу це буде довго": військовий розповів, що відкриє ЗСУ шлях до Мелітополя

Сили оборони прорвали першу лінію оборони ворога майже по всьому фронту

ЗСУ продовжують успішні контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Коли Силам оборони вдасться звільнити Токмак, ворог не зможе утримати Мелітополь та Бердянськ.

Про це розповів колишній командир взводу батальйону "Айдар", громадський активіст Євген Дикий в ефірі Апостроф TV.

"Якщо ми вже беремо Токмак, то, я сказав би, що утримати Мелітополь у них шансів вже не буде", — зазначив він.

Українські війська прорвали першу лінію оборони ворога майже по всьому фронту. У трьох точках — Роботино, Оріхів, Старомайорське, ЗСУ вже вийшли на другу лінію оборони окупантів.

"Це три лінії, де ми найближче до прориву другої лінії, саме "лінія Суровікіна" розпіарена. Вона сильно відрізняється від першої лінії. Я не беруся говорити, яка з них простіша. Там дуже складно на обох. Але вони по-різному зроблені", – пояснив експерт.

Перша лінія оборони окупантів – майже тотальні мінні поля на сотні кілометрів. Опорні пункти, які й брали ЗСУ, розташовувалися на висотах.

"Друга лінія зроблена інакше. Там менша щільність мінних загороджень, тому що інакше вони просто не змогли б їздити між першою і другою своїми лініями. А натомість сама лінія оборони – це майже суцільні пару сотень кілометрів пов’язаних між собою земляних траншів", — описав ситуацію екс-командир взводу батальйону "Айдар".

Проте, наголосив він, обороняються не траншеї, а люди в них. Тому ключове питання в тому, коли наші воїни знищать таку кількість окупантів, щоб вони не мали резерву затикати дірки в цих лініях оборони.

"Нам поки вдається зберегти дуже вигідне для нас співвідношення втрат. На жаль, втрати дуже великі і з нашого боку, як завжди в наступі. Але співвідношення втрат наших до ворожих десь 1:2, 1:3. втрачають більше, ніж ми в наступі. На сьогоднішній день, я сказав би, що це головне досягнення всієї нашої наступальної кампанії", – наголосив Дикий.

Він додав, що зараз триває вирішальна фаза цієї наступальної кампанії. Якщо ЗСУ зможуть повністю прорвати другу лінію оборони ворога, можна вважати, що наступ вдалося. Третя лінія оборони окупантів — це радше лінія забезпечення перших двох. Тоді для сил оборони відкриється шлях на Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Азовське море, а там і на окупований Крим. Однак, це не буде швидко.

"Потрібно розуміти, що навіть за хорошого розкладу це не буде день чи тиждень. Тобто ми першу лінію зносили півтора місяці, друга не менш складна", – резюмував Дикий.

Як писав "Телеграф", раніше Євген Дикий повідомив, що за останні три тижні українського контрнаступу на фронті відбулося багато змін, хоч їх і не видно на карті.