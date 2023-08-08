Росіяни так зробили спеціально: кількість жертв у Покровську продовжує зростати, всі подробиці (оновлено)

Усунення наслідків теракту продовжується

У місті Покровськ (Донецька область), яке росіяни обстріляли балістичними ракетами, продовжують розбирати завали. На жаль, кількість жертв та поранених збільшилася.

Про це повідомили голова МВА Сергій Добряк та голова ОВА Павло Кириленко.

Так, за їхніми даними, зараз вже відомо про 7 загиблих. Ще 81 особа (39 цивільних, серед яких двоє дітей — 2006 та 2012 року народження; 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових) отримала поранення різного ступеня тяжкості.

UPD 12:00 В ефірі національного телемарафону Кириленко озвучив нову цифру поранених — їхня кількість уже зросла до 88. Наразі інформація оперативно збирається із найближчих лікарень, в яких працюють представники місцевих військових адміністрацій.

"Є і важкі. Вони направлені до міста Дніпро", — повідомив Добряк.

За даними ДСНС, під завалами людей немає.

Він також розповів, що під час атаки окупанти застосували вже звичну для себе тактику — випустили дві ракети з інтервалом у кілька десятків хвилин, щоб коли почалися рятувальні роботи після першого удару, накрити область повторно і тим самим збільшити кількість жертв.

Чиновник також додав, що сім’ям загиблих буде виплачено компенсації у вигляді 100 тисяч гривень. Ті, хто втратив житло, отримають по 80 тисяч.

Нагадаємо, що обстріл Покровська стався увечері 7 серпня. Президент України, коментуючи теракт, зазначив, що росіяни своїми обстрілами Донбасу хочуть залишити від нього лише обпалене каміння.

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 7 серпня окупанти завдали удару по житлових будинках у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Ще щонайменше 7 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.