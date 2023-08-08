На війні з 2014: відомий ветеран "Айдару" загинув, борючись із росіянами (фото)

Командир загинув 6 серпня

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла до родини Андрія Веремієнка — ветеран "Айдару" загинув на фронті.

Про це повідомляє військовий та журналіст Олександр Курбатов.

Він нагадав, що Веремієнко був учасником батальйону "Айдар" з того моменту, коли той ще був добровольчим формуванням. 2014 року він воював під Луганським аеропортом. Тоді ж в одному з інтерв’ю на запитання, що потрібно зробити для виживання України, сказав: "нам необхідно мі-лі-та-ризу-ва-тися".

"Був основою одного з важливих підрозділів. Інтелектуал, вільна англійська, міг бути "громадянином світу", але залишився українцем", - каже Курбатов.

Побратим загиблого Микита Козачинський був у роті Веремієнка. Він повідомив, що командир загинув 6 серпня.

"Людина, якій особисто я дуже вдячний за мільйон речей. За приклад. За дружбу. І друг, і командир. Досвідчений і професійний, порядний і веселий. Той, хто піклується про людей навколо нього більш ніж про себе", — написав Козачинський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув ветеран АТО з позивним "Тамерлан".

Також ми повідомляли, що на війні загинув відомий український спортсмен та актор Євген Світличний.