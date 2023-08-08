У ЗСУ є переваги над рф, які допоможуть звільнити Крим: їх назвав естонський полковник

Росіяни не можуть захистити навіть свій флот

Збройні сили України вирішили звільняти Крим від російських окупантів. І хоча ця боротьба буде нелегкою у Сил оборони є засоби для виконання цього завдання.

Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла.

"Запорізький напрямок, очевидно, допоможе українцям досягти їхньої стратегічної мети — повернення Криму, передумовою якого є перерізання сухопутних шляхів сполучення ", — каже він.

При цьому, зазначає військовий, якщо в решті областей у середньому на одну область припадає 400 оборонних споруд, то на Запорізькому напрямку їх було 1400, що, на його думку, "свідчить про масштаби глибини оборони", тому "завдання, яке стоїть перед Україною, дуже серйозне".

Проте, за словами Вендли, "Україна здатна використовувати всі свої засоби краще, точніше, ніж росіяни, тому що у ЗСУ бойова розвідка знаходиться в відносно хорошому стані і тому дозволяє максимально ефективно використовувати війська".

"Тому всі ці удари в глибину служать тій самій меті та ізолюють війська на полі бою від боєприпасів, бутербродів, чого завгодно. Це, звичайно, допомагає ситуації", — додав він.

Він також навів "досить показовий факт", який свідчить про нездатність росіян надійно захищати свої військові об’єкти. Цей факт — підбиття в Чорному морі БДК "Олєнєогорскій горняк".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Криму дронами підбито підсанкційний танкер окупантів.