Росіяни на окупованій Херсонщині "відводили війська": навіщо їм це знадобилося

Неугодних передавали до "правоохоронних органів"

Росіяни продовжують репресії на окупованих теренах України. На цей раз для виявлення проукраїнсько налаштованих громадян загарбники провели цілі спецоперації.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Так, у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області загарбники розповсюджували фейки про відведення окупаційних військ та проводили демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. Метою цих дій було введення в оману громадянського населення та виявлення проукраїнських громадян і тих, хто допомогає ЗСУ. Для цього, після вищезгаданих заходів росіяни провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них в окупаційні так звані "правоохоронні органи".

Крім того, за даними Маляр, окупаційні війська спеціально відключали абонентів від операторів російського мобільного зв’язку та Інтернету, під час якого вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії остаточно прийняли рішення провести так звані "вибори" на окупованих територіях України в єдиний для Росії день голосування — 10 вересня 2023 року.