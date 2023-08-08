Проблему з закупівлями пального для армії має розв'язати парламент - Ярова

Якщо питання закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії не вирішується на рівні виконавчої влади, воно має вирішитись на рівні законодавчої, переконана волонтерка

Профільні парламентські Комітети з питань фінансів, податкової та митної політики та Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки мають провести спільне засідання, щоб ухвалити рішення, яке нарешті розставить всі крапки над "і" в питанні закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії. Про це в етері 5 каналу повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

Проблема виникла через суперечність у законодавстві та урядових постановах, посилаючись на які Держаудитслужба (ДАСУ) розцінила закупівлю пального з ПДВ, яку здійснювало Міноборони, як "збитки держави". Закупівлю пально-мастильних матеріалів для Прикордонників, СБУ, ГУР, яка здійснювалась без ПДВ Держаудитслужба також визнала "збитками держави".

"Отримала два офіційних листи від нардепа Гетьманцева, як очільника профільного податкового Комітету з позицією щодо закупівлі ПММ для армії з ПДВ. І як нардепа — щодо прибутку постачальників Міноборони, які ДАСУ розцінила "збитками держави". Комітет також офіційно звернувся до Прем'єр-міністра, Мінекономіки, ДАСУ, Міноборони — все адекватно й правильно. Якщо питання не вирішується на рівні виконавчої влади, має вирішитись на рівні законодавчої", — розповіла Ярова.

За її словами, відповідні Комітети далі мають зібратись на засідання.

"Щодо поточних закупівель пального, то ми вже запустили процедуру закупівлі пального з ПДВ. Армія не може чекати. Однак маємо нарешті розв'язати нормативні суперечності, встановити прозорі, зрозумілі правила для всіх учасників ринку, щоб постачальники Міноборони могли виконувати свої зобов'язання в повному обсязі, не остерігаючись кримінальних проваджень через те, що весь їхній прибуток буде розцінений як "збитки держави", — підсумувала Ярова.