Число жертв удару по будинку в Покровську знову зросло: подробиці від Зеленського
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Серед постраждалих двоє дітей
У Покровську, який 7 серпня росіяни атакували двома ракетами, зросла кількість загиблих.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, вже відомо про 9 жертв чергового кривавого теракту окупантів.
Глава держави зазначив, що ще 82 особи постраждали. Водночас 8 серпня голова ОВА Павло Кириленко повідомляв про 88 постраждалих.
За даними Зеленського, серед поранених двоє дітей, один хлопчик перебуває у тяжкому стані.
"Його звати Микита, лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості", — зазначив він.
За словами президента, ворог підло завдав другого удару по тому самому місцю у момент, коли там проводили рятувальну операцію. Зеленський упевнений, що це було свідоме рішення окупантів, щоб кількість жертв була якомога більшою.
"І за це буде максимальна відповідальність росії — як би не розвивалися події, але вироки проти терористів мають бути", - завершив він.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 7 серпня окупанти завдали удару по житлових будинках у Херсоні. Там загинула жінка.