Число жертв удару по будинку в Покровську знову зросло: подробиці від Зеленського

Серед постраждалих двоє дітей

У Покровську, який 7 серпня росіяни атакували двома ракетами, зросла кількість загиблих.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, вже відомо про 9 жертв чергового кривавого теракту окупантів.

Глава держави зазначив, що ще 82 особи постраждали. Водночас 8 серпня голова ОВА Павло Кириленко повідомляв про 88 постраждалих.

За даними Зеленського, серед поранених двоє дітей, один хлопчик перебуває у тяжкому стані.

"Його звати Микита, лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості", — зазначив він.

За словами президента, ворог підло завдав другого удару по тому самому місцю у момент, коли там проводили рятувальну операцію. Зеленський упевнений, що це було свідоме рішення окупантів, щоб кількість жертв була якомога більшою.

"І за це буде максимальна відповідальність росії — як би не розвивалися події, але вироки проти терористів мають бути", - завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 7 серпня окупанти завдали удару по житлових будинках у Херсоні. Там загинула жінка.