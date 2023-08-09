Може збивати гелікоптери та крилаті ракети: Україна отримала неанонсовану допомогу від Британії (фото)

Ракета має інфрачервоне самонаведення та проводиться британською компанією MBDA.

Україна отримала на озброєння ракети "повітря-повітря" малої дальності AIM-132 ASRAAM.

Про це пише "Мілітарний".

Журналісти дійшли такого висновку після того, як побачили фотографію наземної пускової установки, здатну запускати такі ракети, у виданні The Times. Також про передачу ракет британській газеті повідомив і один з українських військових. Цікаво, що офіційно про передачу такого типу озброєння не повідомлялося.

Пускова установка розташована на тривісному шасі підвищеної прохідності SupaCat, яка має здатність нести одразу дві ракети AIM-132 ASRAAM.

Фото видання The Times

Крім того, на знімку помітили додатковий боєзапас із двох ракет. Дана пускова установка оснащена електронно-оптичною головкою, що знаходиться на щоглі за кабіною.

Як зазначив у своєму матеріалі експерт Андрій Харук, даний ЗРК здатний збивати вертольоти і крилаті ракети, а ось для боротьби з літаками він непридатний, тому що потребує зовнішньої цілевказівки.

Що відомо про ракети AIM-132 ASRAAM

Ракета має інфрачервоне самонаведення та виробляється британською компанією MBDA. Вона ідеально підходить для ведення бойових дій на близьких відстанях. Ракета важить 88 кілограмів, а її довжина становить 2,9 метра. Вага боєголовки – 10 кілограмів. Максимальна швидкість 3+ Маха, а дальність польоту – 25+ км.

Кожна така ракета коштує близько 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Раніше "Телеграф" писав про те, як ЗСУ використовуватимуть лазерні цілевказівники, які отримали від Німеччини.