З'явився шанс на прорив: нова зброя серйозно посилила контрнаступ ЗСУ

Україні потрібно мати різні види артилерії

Передача касетних боєприпасів для ЗСУ надала імпульсу контрнаступу ЗСУ. Тепер українські військові вважають, що мають шанс на прорив російської лінії оборони.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Журналісти видання, посилаючись на слова українських воїнів, зазначають, що цей вид боєприпасів може накривати набагато більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди. Він може застосовуватися проти скупчень піхоти, техніки та інших цілей, розчищаючи шлях наступаючих військ.

За приклад журналісти навели ситуацію, про яку їм розповів один з учасників бойових дій: взвод української піхоти просувався до російських позицій і був змушений відступити, бо потрапив під вогонь кулеметів. Проте українські війська вдарили по противнику касетними боєприпасами, через що спалахнули чагарники, трава та дерева — це дозволило бійцям бачити окупантів, які більше не могли ховатись у чагарниках. Тоді сили оборони захопили позиції росіян.

"Касетні снаряди — це три постріли, і дерева повністю руйнуються. Навіть якщо ви трохи промахнетеся ці боєприпаси все одно спрацюють", — розповів один із бійців.

Тепер, пише газета, українські війська вважають, що мають шанс на прорив. При цьому один з українських артилеристів, який стріляв такими боєприпасами, зазначив, що вони є найбільш ефективними на полях, де розсіюються на більшій площі, але додав, що касетні снаряди "не є переломним моментом", і Україні потрібно мати різні види артилерії.

Нагадаємо, рані ми розповідали про те, у чому важливість касетних боєприпасів для ЗСУ.