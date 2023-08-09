ЗСУ висадилися на лівому березі Херсонщини, прорвали оборону та "наловили трофеїв": кадри захоплюють дух (відео)

Бійці виконали завдання та повернулися

Українські війська здійснили обмежений рейд через Дніпро та висадилися на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті, з посиланням на російських "воєнкорів", йдеться про те, що Сили оборони нібито провели раптову операцію з прориву ворожої лінії оборони. Використовуючи до 7 катерів, кожен із яких перевозив по 6-7 осіб, воїни перепливли Дніпро та висадилися на лівобережжі Херсонщини. Все це могло відбуватися у районі населеного пункту Козачі Табори.

"Прорвали там оборону вглиб до 800 метрів", — йдеться у звіті.

Вказується, що більшість відомих російських військових блогерів стверджували, що ВСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили вогонь. При цьому, за даними карт NASA Fire Information for Resource Management System (які відстежують пожежі), за останні 24 години видно, що поблизу Козачих Таборів було зафіксовано спалахи пожеж, що може говорити про активний артилерійський вогонь.

Зазначається, що до кінця дня російські "військкори" почали заявляти, що Сили оборони ЗСУ залишили лівий берег Дніпра. У ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

При цьому варто зазначити, що днями в мережі з’являлося відео, на якому, як стверджується, зафільмована операція з висадки ЗСУ на лівий берег Херсонської області. На ньому можна побачити, як захисники, мабуть, вже виконавши завдання, здійснюють відхід. Росіяни відкривають по них вогонь, але безуспішно.

Деякі пабліки стверджують, що нібито під час цієї операції ЗСУ вдалося знищити ворожий командний пункт.

Тим часом відомий український блогер Сергій Стерненко публікує фотографії "трофеїв" (полонених ворожих солдатів та їхньої зброї), які, за його словами, "наловилися на лівому березі Херсонщини".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що один із видів зброї, які Україні передали союзники, серйозно вплинув на хід контрнаступу.