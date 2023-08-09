У бухті Севастополя дим, Кримський міст закрито: подробиці та відео
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Окупанти знову говорять про "вчення"
У тимчасово окупованому Криму знову відбуваються "вогненебезпечні інциденти". Так званий Керченський міст закрито для проїзду, а з бухти до Севастополя видніється дим.
Про це повідомляють інтернет-пабліки.
Так, за даними популярного українського блогера Сергія Стерненка, у бухті тимчасово окупованого міста Севастополь видно задимлення. Стовпи диму піднімаються високо в небо, і їх можна побачити за кілька кілометрів від місця подій.
При цьому так званий "голова" Севастополя Михайло розвожаєв стверджує, що флот рф проводить навчання в районі Севастопольської бухти і нібито саме з цим пов’язане задимлення.
"Флот проводить тренування розрахунків РХБЗ. Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно", — стверджує розвожаєв.
У цей же час Кримський міст виявився закритим для проїзду з невідомих причин.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за серпень Кримський міст уже не вперше закривається для проїзду. Так, наприклад, на початку місяця його перекривали одночасно з "бавовнами" у районі Гвардійського.
Також ми повідомляли про те, що у Генічеську та Чонгарі знову пролунали вибухи. ЗСУ завдали удару по мостах.