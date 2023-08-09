Цивільні дуже розслабились: загиблий сержант 72-ї бригади закликав кожного готуватись до війни (відео)

Воїна провели в останню путь 6 серпня у Звягелі

У боях за Україну 2 серпня 2023-го року загинув український воїн Тимур Абубакаров з позивним "Тамерлан". На День Незалежності, 24-го серпня 2022 року, він дав інтерв'ю, у якому пояснив, чому кожен українець має вчитися захищати свою Батьківщину зі зброєю в руках.

Інтерв'ю опубліковано у youtube.

Нагадаємо, після закінчення ліцею Тимур пішов на строкову службу до ЗСУ, а потім уклав контракт. Був у Косово, після 14-го року воював під Дебальцево і Бахмутом. Три роки до повномасштабного вторгнення рф в Україну вів цивільне життя, але з першого дня війни чоловік знову був в строю. Остання його посада — головний сержант 118 ОМБр.

У інтерв'ю Тимур казав, що сподівання на те, що війна скоро закінчиться, лише підривають моральний дух українців. Тому треба налаштуватися на важку та довгу роботу.

"Наша задача воювати, і ми воюємо, кожен день. Якщо я буду просто сидіти мріяти і розказувати хлопцям, що там десь домовленості почалися, це буде тільки зменшувати моральний дух моїх воїнів. Тому ми їх готуємо, що ця війна надовго, що нам потрібно буде воювати, воювати багато, у важких обставинах", — пояснював герой.

Він додав, що українські воїни мають бути готовими як до наступу, так і до оборони, вміти воювати й влітку й взимку. Ворог може змінити тактику, а отже виникне потреба змінювати й свою.

"Ми маємо бути дуже гнучкими, в нас є потреби нагальні, але нам потрібно стратегічно думати вперед, тому що на мою суб'єктивну думку, вона (війна, — ред.) надовго, і якщо навіть в нас будуть домовленості, ми знову будемо з ними воювати. Через рік, місяць, п'ять років — байдуже, ми повинні готуватися", — наголошував Тимур.

Він додав, що приїхавши на короткий час з фронту додому, він був здивований тим, що українці не готуються до війни.

"Я, мабуть, зараз скажу непопулярні речі, але цивільні занадто розслаблені … Ми як нація повинні працювати … Кожна людина, яка живе в Україні, вона повинна вміти себе захистити, свій дім, зі зброєю в руках", — сказав "Тамерлан", додавши, що цивільні мають отримувати базову військову підготовку.

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Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув ветеран "Айдару" Андрій Веремієнко. У 2014 році він воював під Луганським аеропортом. Тоді ж в одному з інтерв’ю на запитання, що потрібно зробити для виживання України, сказав: "нам необхідно мі-лі-та-ризу-ва-тися".