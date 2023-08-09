Митрополит ПЦУ на проповіді заявив про "видуману" війну. Що це було?

Інфопривід одразу ж підхопили російські пропагандистські ресурси

У Православній церкві України спалахнув скандал, після того, як митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ Данило (Михайло Ковальчук) некоректно вжив словосполучення "вигадана" війна. Тепер він має роз’яснити, що припустився помилки.

Про це заявив речник ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря).

8 серпня в мережі з’явилося скандальне відео: митрополит Данило у зверненні до вірян назвав війну "вигаданою".

"Дорогі паломники, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада то "видумує" ту війну, то боїться, щоб московські (священники УПЦ МП. — Ред.) їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в це святилище, і дати вам богоспасенні роздуми", — заявив Чернівецький митрополит.

Інфопривід одразу ж підхопили російські пропагандистські ресурси, однак, за словами речника ПЦУ, митрополит Данило просто некоректно вжив словосполучення.

"Можливо, це сталося через його стилістику мови і вік (74 роки). Позиція Православної церкви України щодо війни, розвʼязаної рф, — ясна, однозначна і багато разів засвідчена в документах і заявах як соборних органів Церкви, так і особисто предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія. Тому означення "вигадана війна" категорично суперечить позиції ПЦУ і не може в жодному разі трактуватися не лише як офіційна думка Церкви, але і як думка на рівні окремих її представників. Владика Данило мав би дати розʼяснення і перепросити за хибно сформульовану думку", — пояснив митрополит Євстратій.

Контекст скандалу

Митрополит Чернівецький і Буковинський Данило ніколи не належав до УПЦ Московського патріархату. На початку 1990-х Данило мав конфесійну приналежність до Української автокефальної православної церкви, а потім був прийнятий в юрисдикцію УПЦ Київського патріархату. З 2019 року служить в ПЦУ.

В ЗМІ клірик відомий заявами про те, що на Петра Порошенко зійшов святий дух і таким чином українська церква отримала Томос.

Що ж стосується заяви про "вигадану війну", то певно, що митрополит Данило, дійсно, схибив у коректності висловлювань.

"Наскільки можна зрозуміти з контексту, митрополит Данило у своїй промові мав на увазі офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, що було запроваджено через війну", — пояснює митрополит Євстратій.

Так, 8 серпня, віряни ПЦУ на Буковині вирушили у хресний хід до монастиря великомученика Пантелеймона у селі Шипинці.

"Через війну хода до монастиря не є єдиною організованою. Фактично з кожного села свої групки вірян на чолі з священиком", — зазначається в дописі у пабліку "Православні Буковини".

"Але ця заборона на практиці не виконується всюди однаково: коли йдеться про заходи, які організовує Московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони. Можна навести приклади походів на Почаїв. Це, як можна зрозуміти з промови, і обурює митрополита Данила", — резюмував речник ПЦУ.

Нагадаємо, що в липні Донецька та Горлівська єпархії УПЦ Московського патріархату перейшли до Російської православної церкви (РПЦ).