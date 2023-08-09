Григорій Козловський: маленької допомоги не буває, артилерійська бригада ЗСУ отримала техніку для передової

Григорій Козловський та ФК "Рух" відправив необхідну техніку на передову

БО "Рух у майбутнє" та його засновник Григорій Козловський передали 45-ій окремій артилерійській бригаді Збройних Сил України необхідну на передовій техніку. До військових на фронт поїхав трал для перевезення техніки. Отримана техніка дозволить виконувати необхідні завдання у зоні зіткнення.

Українські воїни отримали трал для перевезення техніки, який доставить на передову машину-екскаватор КрАЗ. Останню вони скерують на Донеччину для облаштування позицій. Цей трал потрібен артилеристам для швидкого та безпечного перевезеня техніки.

Трал доставить на передову машину-екскаватор КрАЗ

Помічник начальника автомобільної служби 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ, капітан Святослав Мартинович розповів, що трал використовується для евакуації пошкодженої техніки, яка перевозиться із зони бойових дій до ремонтних баз та складів. Також він використовується для перевезення. Щоб інженерна техніка не їздила своїм ходом, її легше, економніше та доцільніше перевозити на тралі. Для логістики це надзвичайно важливо.

"Вже 9 рік війна, а люди допомагають. Допомога від "Руху" є, використовується, за це велике дякую", – додав Мартинович.

Григорій Петрович Козловський активно допомагає 45-ій окремій артилерійській бригаді. Це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений 2014-го року в складі корпусу резерву, який дислокувався на Львівщині. Так раніше на фронт вирушило обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки й інше. Тобто ті речі, які є необхідними на передовій для українських військових. А взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав футбольний клуб "Рух", модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

"Ми повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії. Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати з боку нашого клубу до останнього дня війни. Сьогоднішня допомога – це данина вдячності нашим військовим", — зазначив Григорій Петрович Козловський.

Засновник БО "Рух у майбутнє" Григорій Козловський

"Рух у майбутнє" допомагав, допомагає і буде обов'язково допомагати стільки, скільки це буде потрібно і разом наближатимемо нашу Перемогу", – додав меценат.