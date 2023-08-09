В Україні масштабна повітряна тривога: всі подробиці

Громадян закликають йти до укриття

Вдень 9 серпня у всіх без винятку областях України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про небезпеку через зліт російського МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

16:05 У повітряних силах ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та йти в укриття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 5 серпня в Україні двічі на день оголошували тривогу.

Також ми повідомляли, що Україна навчилася збивати російські ракети "Кинджал" і минулого місяця знищила одразу кілька таких повітряних цілей.